Средното общо възнаграждение за Инженер по продажби в NeoXam варира от SGD 51.5K до SGD 73.1K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на NeoXam. Последна актуализация: 12/7/2025

Средно общо възнаграждение

$45.3K - $53.6K
Singapore
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$39.9K$45.3K$53.6K$56.6K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в NeoXam?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Инженер по продажби в NeoXam е с годишно общо възнаграждение от SGD 73,121. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в NeoXam за позицията Инженер по продажби е SGD 51,503.

Други ресурси

