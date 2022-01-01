Директория на компаниите
Nemetschek Group
Nemetschek Group Заплати

Заплатата в Nemetschek Group варира от $50,793 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $93,840 за Програмен мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Nemetschek Group. Последно актуализирано: 11/27/2025

Програмен мениджър
$93.8K
Софтуерен инженер
$50.8K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Nemetschek Group е Програмен мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $93,840. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Nemetschek Group е $72,316.

