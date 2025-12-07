Директория на компаниите
Neilsoft
Neilsoft Софтуерен инженер Заплати

Средното общо възнаграждение за Софтуерен инженер in India в Neilsoft варира от ₹626K до ₹877K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Neilsoft. Последна актуализация: 12/7/2025

Средно общо възнаграждение

$7.7K - $9K
India
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$7.1K$7.7K$9K$10K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Neilsoft?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Neilsoft in India е с годишно общо възнаграждение от ₹877,008. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Neilsoft за позицията Софтуерен инженер in India е ₹626,434.

Други ресурси

