Директория на компаниите
NDA
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Софтуерен инженер

  • Всички заплати в Софтуерен инженер

NDA Софтуерен инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Russia в NDA възлиза на RUB 3.04M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на NDA. Последна актуализация: 9/26/2025

Средна заплата
company icon
NDA
Software Engineer
hidden
Общо годишно
RUB 3.04M
Ниво
Middle
Основна
RUB 2.81M
Stock (/yr)
RUB 0
Бонус
RUB 234K
Години в компанията
3 Години
Години опит
3 Години
Какви са кариерните нива в NDA?

RUB 13.42M

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от RUB 2,516 хил.+ (понякога RUB 2,5160 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции
Заплати за стажове

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Софтуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

Включени длъжности

Подай нова длъжност

Бекенд софтуер инженер

ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Софтуерен инженер at NDA in Russia sits at a yearly total compensation of RUB 4,700,398. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at NDA for the Софтуерен инженер role in Russia is RUB 2,810,063.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за NDA

Свързани компании

  • PayPal
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Databricks
  • Microsoft
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси