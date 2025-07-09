Директория на компаниите
NDA
NDA Заплати

Заплатата в NDA варира от $11,637 общо възнаграждение годишно за Продуктов дизайнер в долния край до $125,372 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на NDA. Последно актуализирано: 9/8/2025

$160K

Бизнес аналитик
$56K
Аналитик данни
$16.4K
Човешки ресурси
$20.5K

Информационен технолог (ИТ)
$13.7K
Маркетинг
$82.5K
Продуктов дизайнер
$11.6K
Продуктов мениджър
$54.8K
Проектен мениджър
$50.3K
Продажби
$17.8K
Софтуерен инженер
$22.3K

Бекенд софтуер инженер

Мениджър софтуерно инженерство
$125K
Архитект на решения
$89.6K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в NDA е Мениджър софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $125,372. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в NDA е $36,300.

