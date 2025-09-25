Директория на компаниите
Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в NCR варира от $93.4K на year за Grade 9 до $169K на year за Grade 13. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $100K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на NCR. Последна актуализация: 9/25/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Grade 9
Software Engineer I(Начално ниво)
$93.4K
$92.4K
$833
$167
Grade 10
Software Engineer II
$121K
$103K
$18.1K
$50
Grade 11
Software Engineer III
$126K
$120K
$500
$6K
Grade 12
Software Engineer IV
$150K
$143K
$2.1K
$4.9K
Виж 2 още нива
Последни подадени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в NCR in United States е с годишно общо възнаграждение от $169,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в NCR за позицията Софтуерен инженер in United States е $100,000.

