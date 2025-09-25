Директория на компаниите
NCR
NCR Проектен мениджър Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Проектен мениджър in Israel в NCR възлиза на ₪396K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на NCR. Последна актуализация: 9/25/2025

Средна заплата
company icon
NCR
Project Manager
Raanana, HM, Israel
Общо годишно
₪396K
Ниво
11
Основна
₪375K
Stock (/yr)
₪0
Бонус
₪20.5K
Години в компанията
10 Години
Години опит
10 Години
Какви са кариерните нива в NCR?

₪562K

Последни подадени заплати
ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Проектен мениджър at NCR in Israel sits at a yearly total compensation of ₪430,911. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at NCR for the Проектен мениджър role in Israel is ₪383,528.

