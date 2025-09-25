Възнаграждението за Продуктов дизайнер in United States в NCR варира от $93.5K на year за Grade 9 до $140K на year за Grade 11. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $133K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на NCR. Последна актуализация: 9/25/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Grade 9
$93.5K
$92.7K
$0
$833
Grade 10
$115K
$102K
$13.3K
$0
Grade 11
$140K
$136K
$0
$3.9K
Grade 12
$ --
$ --
$ --
$ --
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
