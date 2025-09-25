Директория на компаниите
NCR
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Продуктов дизайнер

  • Всички заплати в Продуктов дизайнер

NCR Продуктов дизайнер Заплати

Възнаграждението за Продуктов дизайнер in United States в NCR варира от $93.5K на year за Grade 9 до $140K на year за Grade 11. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $133K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на NCR. Последна актуализация: 9/25/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
Grade 9
Product Designer I
$93.5K
$92.7K
$0
$833
Grade 10
Product Designer II
$115K
$102K
$13.3K
$0
Grade 11
Product DesignerIII
$140K
$136K
$0
$3.9K
Grade 12
Product Designer IV
$ --
$ --
$ --
$ --
Виж 2 още нива
Добави възнагр.Сравни нива

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

Допринеси
Какви са кариерните нива в NCR?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Продуктов дизайнер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

Включени длъжности

Подай нова длъжност

ЮИкс дизайнер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов дизайнер в NCR in United States е с годишно общо възнаграждение от $185,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в NCR за позицията Продуктов дизайнер in United States е $100,000.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за NCR

Свързани компании

  • Cognizant
  • CSG
  • Unisys
  • Perficient
  • ISG
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси