National University of Singapore
National University of Singapore Научен изследовател Заплати в Singapore

Медианният пакет за възнаграждение на Научен изследовател in Singapore в National University of Singapore възлиза на SGD 96.1K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на National University of Singapore. Последна актуализация: 11/12/2025

Средна заплата
National University of Singapore
Research Scientist
Singapore, SG, Singapore
Общо годишно
SGD 96.1K
Ниво
L5
Основна
SGD 96.1K
Stock (/yr)
SGD 0
Бонус
SGD 0
Години в компанията
0 Години
Години опит
2 Години
Какви са кариерните нива в National University of Singapore?
+SGD 75.6K
+SGD 116K
+SGD 26.1K
+SGD 45.6K
+SGD 28.7K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Допринеси

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Научен изследовател в National University of Singapore in Singapore е с годишно общо възнаграждение от SGD 128,249. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в National University of Singapore за позицията Научен изследовател in Singapore е SGD 96,073.

Свързани компании

Други ресурси