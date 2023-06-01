Директория на компаниите
Napier Park Global Capital
Работите тук? Заявете вашата компания
Топ прозрения
  • Споделете нещо уникално за Napier Park Global Capital, което може да помогне на други (напр. съвети за интервю, избор на екипи, уникална култура и т.н.).
    • За нас

    Napier Park Global Capital is an independent asset management firm that specializes in alternative credit and structured finance. They offer investment products to institutional investors.

    napierparkglobal.com
    Уебсайт
    2013
    Година на основаване
    180
    Брой служители
    $10M-$50M
    Прогнозни приходи
    Централа

    Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

    Абонирайте се за верифицирани оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

    Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

    Препоръчани работни места

      Не са намерени препоръчани работни места за Napier Park Global Capital

    Свързани компании

    • Square
    • Coinbase
    • Dropbox
    • Netflix
    • Tesla
    • Вижте всички компании ➜

    Други ресурси