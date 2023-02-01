Multiverse Заплати

Директория на компаниите
Заплатата в Multiverse варира от $70,569 общо възнаграждение годишно за Специалист по данни в долния край до $296,082 за Продажби в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Multiverse. Последно актуализирано: 10/22/2025

Софтуерен инженер
Median $115K

Фул-стак софтуер инженер

Продуктов дизайнер
Median $78.6K
Бизнес аналитик
$202K

Специалист по данни
$70.6K
Човешки ресурси
$131K
Маркетинг
$76.6K
Продуктов мениджър
Median $87.4K
Рекрутър
$163K
Продажби
$296K
Мениджър софтуерно инженерство
$153K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Multiverse е Продажби at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $296,082. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Multiverse е $123,016.

