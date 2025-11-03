Директория на компаниите
Mphasis
  • Заплати
  • Архитект на решения

  • Всички заплати в Архитект на решения

Mphasis Архитект на решения Заплати

Възнаграждението за Архитект на решения in United States в Mphasis възлiza на $148K на year за L6. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $183K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Mphasis. Последна актуализация: 11/3/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Виж 3 още нива
Добави възнагр.Сравни нива
Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Допринеси
Какви са кариерните нива в Mphasis?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Архитект на решения в Mphasis in United States е с годишно общо възнаграждение от $195,500. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Mphasis за позицията Архитект на решения in United States е $150,000.

