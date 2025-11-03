Директория на компаниите
Mphasis
Възнаграждението за Софтуерен инженер in India в Mphasis варира от ₹394K на year за L1 до ₹2.11M на year за L5. Медианният year пакет за възнаграждение in India възлiza на ₹1.46M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Mphasis. Последна актуализация: 11/3/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
(Начално ниво)
₹394K
₹394K
₹0
₹0
L2
₹579K
₹579K
₹0
₹0
L3
₹689K
₹686K
₹0
₹2.8K
L4
₹1.53M
₹1.51M
₹0
₹14.8K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Какви са кариерните нива в Mphasis?

Включени длъжности

Backend софтуерен инженер

Full-Stack софтуерен инженер

Софтуерен инженер по осигуряване на качеството (QA)

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Mphasis in India е с годишно общо възнаграждение от ₹2,457,982. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Mphasis за позицията Софтуерен инженер in India е ₹1,399,002.

Свързани компании

  • Infosys
  • Wipro
  • HCL Technologies
  • Mindtree
  • Zensar Technologies
  • Вижте всички компании ➜

