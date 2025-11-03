Възнаграждението за Софтуерен инженер in India в Mphasis варира от ₹394K на year за L1 до ₹2.11M на year за L5. Медианният year пакет за възнаграждение in India възлiza на ₹1.46M. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Mphasis. Последна актуализация: 11/3/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L1
₹394K
₹394K
₹0
₹0
L2
₹579K
₹579K
₹0
₹0
L3
₹689K
₹686K
₹0
₹2.8K
L4
₹1.53M
₹1.51M
₹0
₹14.8K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Включени длъжностиПодай нова длъжност