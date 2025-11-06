Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater Toronto Area в Mozilla варира от CA$152K на year за P2 до CA$316K на year за P5. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Toronto Area възлiza на CA$169K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Mozilla. Последна актуализация: 11/6/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$152K
CA$141K
CA$0
CA$10.7K
P3
CA$177K
CA$150K
CA$0
CA$27.5K
P4
CA$223K
CA$172K
CA$0
CA$51.1K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Включени длъжностиПодай нова длъжност