Mozilla Софтуерен инженер Заплати в Greater Toronto Area

Възнаграждението за Софтуерен инженер in Greater Toronto Area в Mozilla варира от CA$152K на year за P2 до CA$316K на year за P5. Медианният year пакет за възнаграждение in Greater Toronto Area възлiza на CA$169K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Mozilla. Последна актуализация: 11/6/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
P1
Software Engineer 1(Начално ниво)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
Software Engineer 2
CA$152K
CA$141K
CA$0
CA$10.7K
P3
Senior Software Engineer
CA$177K
CA$150K
CA$0
CA$27.5K
P4
Staff Software Engineer
CA$223K
CA$172K
CA$0
CA$51.1K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

Допринеси
Какви са кариерните нива в Mozilla?

Включени длъжности

Подай нова длъжност

Full-Stack софтуерен инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Mozilla in Greater Toronto Area е с годишно общо възнаграждение от CA$315,634. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Mozilla за позицията Софтуерен инженер in Greater Toronto Area е CA$188,190.

