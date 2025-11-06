Възнаграждението за Софтуерен инженер in Canada в Mozilla варира от CA$157K на year за P2 до CA$304K на year за P5. Медианният year пакет за възнаграждение in Canada възлiza на CA$179K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Mozilla. Последна актуализация: 11/6/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$157K
CA$141K
CA$0
CA$16.3K
P3
CA$175K
CA$148K
CA$0
CA$27.1K
P4
CA$222K
CA$172K
CA$0
CA$49.9K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
