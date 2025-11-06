Възнаграждението за Софтуерен инженер in Berlin Metropolitan Region в Mozilla варира от €120K на year за P3 до €134K на year за P4. Медианният year пакет за възнаграждение in Berlin Metropolitan Region възлiza на €128K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Mozilla. Последна актуализация: 11/6/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
P1
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
€ --
€ --
€ --
€ --
P3
€120K
€104K
€0
€15.9K
P4
€134K
€110K
€0
€24.1K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Включени длъжностиПодай нова длъжност