Moxe Health Заплати

Диапазонът на заплатите на Moxe Health варира от $115,575 в общо възнаграждение годишно за Продуктов мениджър в долния край до $185,925 за Продажби в горния край. Levels.fyi събира анонимни и проверени заплати от настоящи и бивши служители на Moxe Health. Последна актуализация: 8/22/2025

$160K

Продуктов мениджър
$116K
Рекрутер
$123K
Продажби
$186K

Софтуерен инженер
$126K
ЧЗВ

Най-високоплатената роля, докладвана в Moxe Health, е Продажби at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $185,925. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Moxe Health, е $124,063.

