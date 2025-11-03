Директория на компаниите
Moxa
Moxa Софтуерен инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Taiwan в Moxa възлиза на NT$1.29M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Moxa. Последна актуализация: 11/3/2025

Средна заплата
company icon
Moxa
Software Engineer
Taipei, TP, Taiwan
Общо годишно
NT$1.29M
Ниво
hidden
Основна
NT$908K
Stock (/yr)
NT$9.3K
Бонус
NT$374K
Години в компанията
2-4 Години
Години опит
2-4 Години
Какви са кариерните нива в Moxa?
Последни подадени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Moxa in Taiwan е с годишно общо възнаграждение от NT$2,040,886. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Moxa за позицията Софтуерен инженер in Taiwan е NT$1,159,915.

