Медианният пакет за възнаграждение на Продуктов мениджър in United States в Moveworks възлиза на $170K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Moveworks. Последна актуализация: 11/3/2025

Средна заплата
company icon
Moveworks
Product Manager
Mountain View, CA
Общо годишно
$170K
Ниво
L4
Основна
$170K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
3 Години
Години опит
3 Години
Какви са кариерните нива в Moveworks?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Последни подадени заплати
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Moveworks, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов мениджър в Moveworks in United States е с годишно общо възнаграждение от $270,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Moveworks за позицията Продуктов мениджър in United States е $170,000.

Други ресурси