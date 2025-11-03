Директория на компаниите
Moveworks
Средното общо възнаграждение за Успех на клиентите in United States в Moveworks варира от $171K до $248K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Moveworks. Последна актуализация: 11/3/2025

Средно общо възнаграждение

$193K - $225K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$171K$193K$225K$248K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Moveworks, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Успех на клиентите в Moveworks in United States е с годишно общо възнаграждение от $247,520. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Moveworks за позицията Успех на клиентите in United States е $170,560.

Други ресурси