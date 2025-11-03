Директория на компаниите
Moveinsync Technology Solutions
Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in India в Moveinsync Technology Solutions възлиза на ₹1.54M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Moveinsync Technology Solutions. Последна актуализация: 11/3/2025

Средна заплата
Moveinsync Technology Solutions
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Общо годишно
₹1.54M
Ниво
SDE 1
Основна
₹1.32M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹220K
Години в компанията
2 Години
Години опит
2 Години
Какви са кариерните нива в Moveinsync Technology Solutions?
Последни подадени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Moveinsync Technology Solutions in India е с годишно общо възнаграждение от ₹2,448,298. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Moveinsync Technology Solutions за позицията Софтуерен инженер in India е ₹1,429,116.

