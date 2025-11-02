Директория на компаниите
Motorway
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Продуктов дизайнер

  • Всички заплати в Продуктов дизайнер

Motorway Продуктов дизайнер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Продуктов дизайнер in United Kingdom в Motorway възлиза на £69.1K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Motorway. Последна актуализация: 11/2/2025

Средна заплата
company icon
Motorway
Product Designer
London, EN, United Kingdom
Общо годишно
£69.1K
Ниво
Senior
Основна
£69.1K
Stock (/yr)
£0
Бонус
£0
Години в компанията
2 Години
Години опит
6 Години
Какви са кариерните нива в Motorway?
Block logo
+£43.9K
Robinhood logo
+£67.4K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.7K
Don't get lowballed
Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Продуктов дизайнер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Продуктов дизайнер в Motorway in United Kingdom е с годишно общо възнаграждение от £70,314. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Motorway за позицията Продуктов дизайнер in United Kingdom е £69,145.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Motorway

Свързани компании

  • LinkedIn
  • Apple
  • Google
  • Facebook
  • Amazon
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси