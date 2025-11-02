Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в Motorola варира от $102K на year за L7 до $145K на year за L9. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $115K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Motorola. Последна актуализация: 11/2/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L7
$102K
$93.1K
$1.6K
$7.2K
L8
$124K
$114K
$4.9K
$5.6K
L9
$145K
$131K
$7.6K
$6.4K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
