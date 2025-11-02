Директория на компаниите
Motorola
Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в Motorola варира от $102K на year за L7 до $145K на year за L9. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $115K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Motorola. Последна актуализация: 11/2/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
L7
(Начално ниво)
$102K
$93.1K
$1.6K
$7.2K
L8
$124K
$114K
$4.9K
$5.6K
L9
$145K
$131K
$7.6K
$6.4K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Какви са кариерните нива в Motorola?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Motorola in United States е с годишно общо възнаграждение от $166,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Motorola за позицията Софтуерен инженер in United States е $108,000.

