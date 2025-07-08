Motivity Заплати

Директория на компаниите
Заплатата в Motivity варира от $35,106 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $85,425 за Успех на клиентите в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Motivity. Последно актуализирано: 11/23/2025

Успех на клиентите
$85.4K
Софтуерен инженер
$35.1K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Motivity е Успех на клиентите at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $85,425. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Motivity е $60,265.

