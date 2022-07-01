Директория на компаниите
Motivity Labs
Работите тук? Заявете вашата компания

Motivity Labs Заплати

Заплатата в Motivity Labs варира от $15,698 общо възнаграждение годишно за Анализатор на данни в долния край до $146,328 за Софтуерен инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Motivity Labs. Последно актуализирано: 11/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Анализатор на данни
$15.7K
Софтуерен инженер
$146K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Motivity Labs е Софтуерен инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $146,328. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Motivity Labs е $81,013.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Motivity Labs

Свързани компании

  • Tesla
  • Square
  • Spotify
  • Google
  • Microsoft
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/motivity-labs/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.