Медианният пакет за възнаграждение на Специалист по данни in New York City Area в Montefiore Health System възлиза на $120K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Montefiore Health System. Последна актуализация: 11/6/2025

Средна заплата
company icon
Montefiore Health System
Data Scientist
New York, NY
Общо годишно
$120K
Ниво
-
Основна
$115K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$5K
Години в компанията
3 Години
Години опит
7 Години
Какви са кариерните нива в Montefiore Health System?
Последни подадени заплати
ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Специалист по данни в Montefiore Health System in New York City Area е с годишно общо възнаграждение от $125,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Montefiore Health System за позицията Специалист по данни in New York City Area е $115,000.

