Money View Софтуерен инженер Заплати в Greater Bengaluru

Медианният пакет за възнаграждение на Софтуерен инженер in Greater Bengaluru в Money View възлиза на ₹2.97M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Money View. Последна актуализация: 11/6/2025

Средна заплата
company icon
Money View
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Общо годишно
₹2.97M
Ниво
L2
Основна
₹2.41M
Stock (/yr)
₹295K
Бонус
₹268K
Години в компанията
2-4 Години
Години опит
2-4 Години
Какви са кариерните нива в Money View?
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Последни подадени заплати
Добави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Заплати за стажове

Допринеси

Включени длъжности

Backend софтуерен инженер

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Money View in Greater Bengaluru е с годишно общо възнаграждение от ₹4,921,181. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Money View за позицията Софтуерен инженер in Greater Bengaluru е ₹2,670,051.

