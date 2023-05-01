Директория на компаниите
Monarch Tractor Заплати

Заплатата в Monarch Tractor варира от $125,625 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $260,295 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Monarch Tractor. Последно актуализирано: 9/16/2025

$160K

Технически програмен мениджър
Median $168K
Механичен инженер
$143K
Продуктов мениджър
$144K

Софтуерен инженер
$126K
Мениджър софтуерно инженерство
$260K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Monarch Tractor е Мениджър софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $260,295. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Monarch Tractor е $144,218.

