Директория на компаниите
momox
Работите тук? Заявете вашата компания

momox Заплати

Заплатата в momox варира от $12,980 общо възнаграждение годишно за Продуктов дизайнер в долния край до $96,906 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на momox. Последно актуализирано: 9/16/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Софтуерен инженер
Median $74.9K

Бекенд софтуер инженер

Продуктов дизайнер
$13K
Мениджър софтуерно инженерство
$96.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в momox е Мениджър софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $96,906. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в momox е $74,918.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за momox

Свързани компании

  • Lyft
  • DoorDash
  • Microsoft
  • Databricks
  • Spotify
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси