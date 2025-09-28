Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в Momentive.ai варира от €101K на year за P1 до €267K на year за P6. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на €207K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Momentive.ai. Последна актуализация: 9/28/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
P1
€101K
€86.4K
€10.1K
€4.3K
P2
€163K
€138K
€14.8K
€10.1K
P3
€189K
€136K
€36.9K
€15.6K
P4
€207K
€164K
€23.6K
€19.2K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Momentive.ai, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)