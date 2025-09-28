Директория на компаниите
Momentive.ai
Momentive.ai Софтуерен инженер Заплати

Възнаграждението за Софтуерен инженер in United States в Momentive.ai варира от €101K на year за P1 до €267K на year за P6. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на €207K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Momentive.ai. Последна актуализация: 9/28/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
P1
Software Engineer I(Начално ниво)
€101K
€86.4K
€10.1K
€4.3K
P2
Software Engineer II
€163K
€138K
€14.8K
€10.1K
P3
Senior Software Engineer I
€189K
€136K
€36.9K
€15.6K
P4
Senior Software Engineer II
€207K
€164K
€23.6K
€19.2K
€142K

Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Заплати за стажове

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Momentive.ai, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)



ЧЗВ

The highest paying salary package reported for a Софтуерен инженер at Momentive.ai in United States sits at a yearly total compensation of €310,293. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Momentive.ai for the Софтуерен инженер role in United States is €214,490.

