Средното общо възнаграждение за Продажби in United States в Momentive.ai варира от $93.5K до $133K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Momentive.ai. Последна актуализация: 9/28/2025

Средно общо възнаграждение

$107K - $125K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$93.5K$107K$125K$133K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Momentive.ai, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)



