Momentive.ai Рекрутър Заплати

Възнаграждението за Рекрутър in United States в Momentive.ai възлiza на $193K на year за P3. Медианният year пакет за възнаграждение in United States възлiza на $156K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Momentive.ai. Последна актуализация: 9/28/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Добави възнагр.Сравни нива
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$193K
$133K
$39K
$21K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Виж 3 още нива
Добави възнагр.Сравни нива

$160K

Последни подадени заплати
Добави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Експорт на данни

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Momentive.ai, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)



ЧЗВ

Didžiausias atlyginimų paketas Рекрутър pozicijai Momentive.ai in United States siekia metinę bendrą kompensaciją $223,000. Tai apima bazinį atlyginimą, taip pat bet kokią galimą akcijų kompensaciją ir premijas.
Vidutinė metinė bendra kompensacija Momentive.ai Рекрутър pozicijai in United States yra $156,000.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Momentive.ai

