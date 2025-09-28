Директория на компаниите
Momentive.ai
Momentive.ai Бизнес аналитик Заплати

Средното общо възнаграждение за Бизнес аналитик in United States в Momentive.ai варира от $82.1K до $114K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Momentive.ai. Последна актуализация: 9/28/2025

Средно общо възнаграждение

$88K - $104K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$82.1K$88K$104K$114K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

$160K

График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Momentive.ai, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Бизнес аналитик в Momentive.ai in United States е с годишно общо възнаграждение от $114,368. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Momentive.ai за позицията Бизнес аналитик in United States е $82,110.

