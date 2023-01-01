Директория на компаниите
Momenta
Momenta Заплати

Заплатата в Momenta варира от $26,449 общо възнаграждение годишно за Човешки ресурси в долния край до $85,071 за Рекрутър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Momenta. Последно актуализирано: 9/16/2025

$160K

Човешки ресурси
$26.4K
Рекрутър
$85.1K
Софтуерен инженер
$69.7K

Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Najbolje plaćena pozicija u Momenta je Рекрутър at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $85,071. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Momenta je $69,701.

