Директория на компаниите
Mollie
Работите тук? Заявете вашата компания

Mollie Заплати

Заплатата в Mollie варира от $57,450 общо възнаграждение годишно за Аналитик данни в долния край до $149,235 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Mollie. Последно актуализирано: 9/15/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Софтуерен инженер
Software Engineer 2 $93.5K
Senior Engineer $115K

Бекенд софтуер инженер

Фул-стак софтуер инженер

Мениджър софтуерно инженерство
Median $149K
Аналитик данни
$57.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Специалист по данни
$92.7K
Маркетинг
$81K
Проектен мениджър
$101K
Аналитик по киберсигурност
$110K
Технически програмен мениджър
$114K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Mollie е Мениджър софтуерно инженерство с годишно общо възнаграждение от $149,235. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Mollie е $101,241.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Mollie

Свързани компании

  • Adyen
  • Wolters Kluwer
  • Verifone
  • Starling Bank
  • InvestCloud
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси