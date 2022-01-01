Директория на компаниите
Moderna
Moderna Заплати

Заплатата в Moderna варира от $40,899 общо възнаграждение годишно за Счетоводител в долния край до $351,832 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Moderna. Последно актуализирано: 10/18/2025

Софтуерен инженер
Median $180K

Фул-стак софтуер инженер

Продуктов мениджър
Median $260K
Специалист по данни
Median $110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Биомедицински инженер
Median $98K
Счетоводител
$40.9K
Химичен инженер
$140K
Аналитик данни
$72.6K
Мениджър анализ на данни
$256K
Човешки ресурси
$241K
Управленски консултант
$279K
Механичен инженер
$166K
Продуктов дизайнер
$336K
Програмен мениджър
$332K
Проектен мениджър
$245K
Регулаторни въпроси
$312K
Мениджър софтуерно инженерство
$352K
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
Options

В Moderna, Options са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Moderna е Мениджър софтуерно инженерство at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $351,832. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Moderna е $243,210.

Други ресурси