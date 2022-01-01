Директория на компаниите
Model N
Model N Заплати

Заплатата в Model N варира от $72,611 общо възнаграждение годишно за Програмен мениджър в долния край до $280,000 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Model N. Последно актуализирано: 9/13/2025

$160K

Продуктов мениджър
Median $280K
Софтуерен инженер
Median $137K
Човешки ресурси
$236K

Правни въпроси
$256K
Управленски консултант
$80.4K
Програмен мениджър
$72.6K
Мениджър софтуерно инженерство
$259K
Архитект на решения
$217K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Model N е Продуктов мениджър с годишно общо възнаграждение от $280,000. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Model N е $226,502.

