MOD Заплати

Заплатата в MOD варира от $32,017 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $149,250 за Биомедицински инженер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на MOD. Последно актуализирано: 10/18/2025

Биомедицински инженер
$149K
Хардуерен инженер
$36.5K
Проектен мениджър
$90K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Софтуерен инженер
$32K
Мениджър софтуерно инженерство
$96K
Архитект на решения
$85.2K
Технически програмен мениджър
$87.3K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в MOD е Биомедицински инженер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $149,250. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в MOD е $87,262.

