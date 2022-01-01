Mixpanel Заплати

Заплатата в Mixpanel варира от $41,790 общо възнаграждение годишно за Управленски консултант в долния край до $353,723 за Продуктов дизайнер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Mixpanel. Последно актуализирано: 10/20/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Mixpanel, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)
5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.
