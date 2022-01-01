Директория на компаниите
Mixpanel
Mixpanel Заплати

Заплатата в Mixpanel варира от $41,790 общо възнаграждение годишно за Управленски консултант в долния край до $353,723 за Продуктов дизайнер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Mixpanel. Последно актуализирано: 10/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Софтуерен инженер
L3 $237K
L4 $276K

Фул-стак софтуер инженер

Продуктов мениджър
Median $242K
Бизнес операции
$199K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Бизнес развитие
$269K
Клиентско обслужване
$101K
Специалист по данни
$221K
Човешки ресурси
$340K
Управленски консултант
$41.8K
Маркетингови операции
$208K
Продуктов дизайнер
$354K
Рекрутър
$180K
Продажби
$179K
Мениджър софтуерно инженерство
$254K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Mixpanel, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (2.08% месечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (2.08% месечно)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Mixpanel е Продуктов дизайнер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $353,723. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Mixpanel е $229,193.

Други ресурси