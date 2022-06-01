Директория на компаниите
Mitsubishi Logisnext Americas
Mitsubishi Logisnext Americas Заплати

Заплатата в Mitsubishi Logisnext Americas варира от $90,450 общо възнаграждение годишно за Продуктов дизайнер в долния край до $175,875 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Mitsubishi Logisnext Americas. Последно актуализирано: 10/20/2025

Механичен инженер
Median $93K
Продуктов дизайнер
$90.5K
Продуктов мениджър
$176K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Програмен мениджър
$123K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Mitsubishi Logisnext Americas е Продуктов мениджър at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $175,875. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Mitsubishi Logisnext Americas е $107,805.

