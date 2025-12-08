Директория на компаниите
Mita
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Механичен инженер

  • Всички заплати в Механичен инженер

Mita Механичен инженер Заплати

Средното общо възнаграждение за Механичен инженер in India в Mita варира от ₹160K до ₹220K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Mita. Последна актуализация: 12/8/2025

Средно общо възнаграждение

$2K - $2.3K
India
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$1.8K$2K$2.3K$2.5K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 3 още Механичен инженер заявки в Mita за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата


Допринеси
Какви са кариерните нива в Mita?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Механичен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Механичен инженер в Mita in India е с годишно общо възнаграждение от ₹219,576. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Mita за позицията Механичен инженер in India е ₹160,386.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Mita

Свързани компании

  • Lyft
  • Dropbox
  • Stripe
  • Facebook
  • Spotify
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/mita/salaries/mechanical-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.