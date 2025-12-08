Директория на компаниите
MiStay
Средното общо възнаграждение за Обслужване на клиенти in India в MiStay варира от ₹4.49M до ₹6.38M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на MiStay. Последна актуализация: 12/8/2025

Средно общо възнаграждение

$57.9K - $65.9K
India
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$51.1K$57.9K$65.9K$72.6K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в MiStay?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Обслужване на клиенти в MiStay in India е с годишно общо възнаграждение от ₹6,381,419. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в MiStay за позицията Обслужване на клиенти in India е ₹4,488,625.

