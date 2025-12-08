Директория на компаниите
MissionWired
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Специалист по данни

  • Всички заплати в Специалист по данни

MissionWired Специалист по данни Заплати

Средното общо възнаграждение за Специалист по данни in United States в MissionWired варира от $79.8K до $111K на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на MissionWired. Последна актуализация: 12/8/2025

Средно общо възнаграждение

$85.5K - $101K
United States
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$79.8K$85.5K$101K$111K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Нужни са ни само 2 още Специалист по данни заявки в MissionWired за да отключим!

Поканете приятелите и общността си да добавят заплати анонимно за по-малко от 60 секунди. Повече данни означават по-добри анализи за търсещи работа като вас и нашата общност!

💰 Виж всички Заплати

💪 Допринеси Вашата заплата


Допринеси
Какви са кариерните нива в MissionWired?

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Специалист по данни оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Специалист по данни в MissionWired in United States е с годишно общо възнаграждение от $111,150. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в MissionWired за позицията Специалист по данни in United States е $79,800.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за MissionWired

Свързани компании

  • Coinbase
  • LinkedIn
  • SoFi
  • Google
  • Lyft
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/missionwired/salaries/data-scientist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.