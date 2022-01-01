Директория на компаниите
Mirantis
Mirantis Заплати

Заплатата в Mirantis варира от $72,360 общо възнаграждение годишно за Технически програмен мениджър в долния край до $213,180 за Архитект на решения в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Mirantis. Последно актуализирано: 9/16/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $82.3K

Нетуъркинг инженер

Човешки ресурси
$149K
Информационен технолог (ИТ)
$81.5K

Продуктов мениджър
$128K
Програмен мениджър
$129K
Продажби
$174K
Мениджър софтуерно инженерство
$129K
Архитект на решения
$213K
Технически програмен мениджър
$72.4K
Технически писател
$98.5K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Mirantis е Архитект на решения at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $213,180. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Mirantis е $128,186.

