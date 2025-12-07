Директория на компаниите
Mirafra Technologies
Работите тук? Заявете вашата компания
Mirafra Technologies Софтуерен инженер Заплати

Средното общо възнаграждение за Софтуерен инженер in India в Mirafra Technologies варира от ₹1.14M до ₹1.62M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Mirafra Technologies. Последна актуализация: 12/7/2025

Средно общо възнаграждение

$14.8K - $17.3K
India
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$12.9K$14.8K$17.3K$18.5K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Mirafra Technologies?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Софтуерен инженер в Mirafra Technologies in India е с годишно общо възнаграждение от ₹1,621,177. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Mirafra Technologies за позицията Софтуерен инженер in India е ₹1,136,209.

