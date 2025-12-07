Директория на компаниите
Mirafra Technologies
Работите тук? Заявете вашата компания
    Levels FYI Logo
  • Заплати
  • Хардуерен инженер

  • Всички заплати в Хардуерен инженер

Mirafra Technologies Хардуерен инженер Заплати

Медианният пакет за възнаграждение на Хардуерен инженер in India в Mirafra Technologies възлиза на ₹1.47M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Mirafra Technologies. Последна актуализация: 12/7/2025

Средна заплата
company icon
Mirafra Technologies
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Общо годишно
$16.7K
Ниво
Senior
Основна
$16.7K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Години в компанията
3 Години
Години опит
3 Години
Какви са кариерните нива в Mirafra Technologies?
Последни подадени заплати
ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експорт на данниВижте свободните позиции

Допринеси

Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

Абонирайте се за верифицирани Хардуерен инженер оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Хардуерен инженер в Mirafra Technologies in India е с годишно общо възнаграждение от ₹2,259,827. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Mirafra Technologies за позицията Хардуерен инженер in India е ₹1,471,494.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Mirafra Technologies

Свързани компании

  • Flipkart
  • Tesla
  • Pinterest
  • LinkedIn
  • Coinbase
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/mirafra-technologies/salaries/hardware-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.