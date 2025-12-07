Директория на компаниите
Mirafra Technologies
Mirafra Technologies Специалист по данни Заплати

Средното общо възнаграждение за Специалист по данни in India в Mirafra Technologies варира от ₹2.53M до ₹3.6M на year. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Mirafra Technologies. Последна актуализация: 12/7/2025

Средно общо възнаграждение

$32.6K - $37.2K
India
Обичаен диапазон
Възможен диапазон
$28.8K$32.6K$37.2K$41K
Обичаен диапазон
Възможен диапазон

Какви са кариерните нива в Mirafra Technologies?

ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Специалист по данни в Mirafra Technologies in India е с годишно общо възнаграждение от ₹3,600,545. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Mirafra Technologies за позицията Специалист по данни in India е ₹2,532,587.

Други ресурси

