Директория на компаниите
Mira
Работите тук? Заявете вашата компания
Топ прозрения
  • Споделете нещо уникално за Mira, което може да помогне на други (напр. съвети за интервю, избор на екипи, уникална култура и т.н.).
    • За нас

    Mira is a company that creates a modern healthcare network to provide affordable healthcare to 86 million uninsured and underinsured Americans, regardless of their insurance status.

    talktomira.com
    Уебсайт
    2019
    Година на основаване
    59
    Брой служители
    $10M-$50M
    Прогнозни приходи
    Централа

    Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

    Абонирайте се за верифицирани оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

    Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

    Препоръчани работни места

      Не са намерени препоръчани работни места за Mira

    Свързани компании

    • Spotify
    • Uber
    • DoorDash
    • Apple
    • Stripe
    • Вижте всички компании ➜

    Други ресурси