Minted Заплати

Заплатата в Minted варира от $138,000 общо възнаграждение годишно за Софтуерен инженер в долния край до $171,855 за Мениджър софтуерно инженерство в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Minted. Последно актуализирано: 9/16/2025

$160K

Софтуерен инженер
Median $138K
Мениджър бизнес операции
$154K
Мениджър софтуерно инженерство
$172K

ЧЗВ

The highest paying role reported at Minted is Мениджър софтуерно инженерство at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $171,855. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Minted is $153,603.

