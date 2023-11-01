Директория на компаниите
Minor International
Minor International Заплати

Заплатата в Minor International варира от $10,256 общо възнаграждение годишно за Счетоводител в долния край до $37,978 за Аналитик данни в горния край.

$160K

Счетоводител
$10.3K
Административен асистент
$10.6K
Аналитик данни
$38K

ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Minor International е Аналитик данни at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $37,978. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Minor International е $10,570.

